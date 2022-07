Domenica Sportiva: Napoli, spunta Akanji. Spalletti blocca la cessione di Petagna

Il Napoli su Akanji del Borussia Dortmund. Il club di De Laurentiis è alla ricerca di un difensore centrale per sostituire Koulibaly.

AKANJI -NAPOLI. Il Napoli continua a cercare un nuovo difensore centrale e tra i nomi presenti nel taccuino di Giuntoli c’è anche quello di Manuel Akanji, difensore classe 1995 di proprietà del Borussia Dortmund. 26 presenze e un gol nell’ultima Bundesliga, Akanji è anche nazionale svizzero. L’ultima idea per il reparto arretrato del Napoli porta dunque in Germania.

Akanji avrebbe voluto giocare in Premier League. sul difenosre c’erano le sirende del Manchester United, ma Ten Hag avrebbe chiuso le porta dichiarando che le priorità erano per l’attacco e il centrocampo.



AKANJI NAPOLI LE ULTIME DELLA DOMENICA SPORTIVA

Durante la domenica Sportiva, il giornalista Ciro Venerato, ha parlato dell’idea Akanji per il Napoli:

“Il Napoli come sostituto di Koulibaly valuta Diallo, il problema è discutere lo stipendio del giocatore. Un altro nome nuovo è Akanji del Borussia Dortmund, profilo che piace molto a Spalletti ma difficile, perché è anche nella lista del Manchester United anche se non come primo nome.

Su Kim, di cui si parla molto, arriva da parte del Napoli la notizia che non vorrebbe bruciarsi lo slot da extracomunitario. Poi il club di De Laurentiis è rimasto un po’ indispettito dal tergiversare del giocatore che sembra voler andare al Rennes”.

Venerato ha fatto poi il punto sul mercato in uscita del club azzurro: “Il Napoli vuole Deulofeu, ma se non vende Politano e Ounas non può annunciarlo. Petagna: Spalletti l’ha bloccato, perché non ha la certezza di avere Broja.

Il Napoli vorrebbe investire 25 milioni sull’albanese, ma il Chelsea fa spallucce. Poi c’è Simeone, che è considerato l’ultima isola per il Napoli, che lo prenderebbe solo in prestito con diritto di riscatto.

Su Petagna, oltre al Monza, si è fatta viva anche la Lazio che però non ha ancora chiamato il Napoli”. Ha concluso il giornalista alla Domenica sportiva.