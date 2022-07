Spalletti: “Kvara degno sostituto di Insigne. Calciomercato, mi fido della società. Nessun caso Politano”

Luciano Spalletti ha parlato al termine del match che ha visto gli azzurri vincere 4-1 in amichevole contro il Perugia. Il tecnico è soddisfatto di questa seconda uscita dei suoi uomini e dice: “Abbiamo fatto girare bene la palla, c’è stato un buon possesso, poi Kvara ci ha messo tanta qualità nel primo tempo. Sicuramente un degno sostituto di un campione come Insigne“.

Spalletti ha parlato anche di calciomercato: “Mi fido ciecamente della società e so che fare delle operazioni. Stiamo pensando a come migliorare la rosa, ma il mercato ha i suoi tempi e certi colpi si possono fare anche all’ultimo momento, visto come sono lunghe le trattative. Capisco i tifosi che vogliono qualità, ma noi abbiamo un solo mezzo a disposizione quello di mostrare tecnica e personalità quando scendiamo in campo“.

Su Osimhen che non è apparso proprio brillante, ha detto: “Victor deve trovare la migliore condizione, ma sappiamo bene quale è il suo grande potenziale e andremo a lavorare sulle sue qualità non ancora espresse“. Mentre su Politano ha concluso: “Non capisco perché volete che quello di Matteo sia un caso. Io sono felice se Politano resta e ci dà il suo contributo così come ha fatto la scorsa stagione“.