Del Genio: “Ho notizie sul mercato del Napoli, De Laurentiis fa una rivelazione”

Paolo Del Genio parla ai microfoni di Radio Goal del calciomercato del Napoli ed Aurelio De Laurentiis. Intorno al presidente azzurro c’è grandissima sfiducia, soprattutto dopo che non è riuscito a prendere Dybala. Inoltre non convincono gli acquisti fatti fino ad ora, anche perché le trattative azzurre stanno andando a rilento, mentre Koulibaly, ad esempio è già andato via, mentre il sostituto non è ancora arrivato.

Insomma i problemi in casa Napoli sono molteplici, con Valer De Maggio che dà ragione ai tifosi sulla preoccupazione. A gettare acqua sul fuoco ci pensa Paolo Del Genio che dice: “Oggi ho sentito un mio caro amico imprenditore che ha parlato con De Laurentiis, erano insieme e mi ha fatto vedere anche le foto. Il presidente del Napoli ha rivelato a questo mio amico che allestirà una squadra forte, ma bisognerà avere pazienza fino a fine mercato. Ci sono tanti piccoli problemi nei dettagli che andranno risolti nelle prossime settimane per tanti giocatori. Alcuni non possono essere annunciati a seguito di alcuni problemi legati agli extracomunitari ecc“.

Sul mancato arrivo di Dybala al Napoli, Del Genio ha detto: “Per il giocatore argentino ci sono stati problemi legati alle cifre offerte dalla Roma, in termini di bonus alla firma e ingaggio a salire. Io però dò un consiglio al Napoli, deve pensare bene a Mertens ed al suo rinnovo, prima che firmi per un altro club“.