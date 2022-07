De Maggio: “Il Napoli ha una convinzione, sarà più forte dello scorso anno. I tifosi hanno ragione”

In casa Napoli c’è grandissima delusione per il calciomercato della società partenopea. Dalla radio ufficiale del calcio Napoli, Valter De Maggio dice: “Dal Napoli mi fanno sapere che sicuramente a fine mercato ci sarà una squadra più competitiva della scorsa stagione. Evidentemente sanno cose che noi non sappiamo. È innegabile dire che c’è grandissima delusione tra i tifosi ed io li capisco perfettamente, perché tutti abbiamo cullato il sogno Dybala ed invece è andato alla Roma, mica all’Inter“.

Poi De Maggio aggiunge: “Attualmente sono andati via Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e Tuanzebe, sono arrivati Kvaratskhelia, Mathias Olivera e la conferma di Anguissa. Poi possono arrivare Deulofeu, Kim e Ostigard è in chiusura. Ma così, siamo sicuri di essere più forti della scorsa stagione?“. La domanda viene girata dal giornalista anche a Carlo Alvino collegato da Dimaro che dice: “Il Napoli, oggi al 18 luglio è sicuramente meno forte della scorsa stagione. Sarebbe assurdo dire il contrario. Ma io faccio fatica che una grandissima società come il Napoli, da 13 anni sempre in Europa, che ha l’obiettivo minimo di centrare la qualificazione Champions League, dstrugga tutto in quindici giorni. Io quindi mi riservo di commentare quando il mercato chiuderà, perché ora siamo agli albori delle trattative“.