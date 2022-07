Corsport – Simeone è del Napoli: accordo totale, ecco quando arriva

Giovanni Simeone è pronto ad essere un nuovo giocatore del Napoli, De Laurentiis e Giuntoli chiudono l’affare. Il club azzurro è molto attivo sul mercato in queste ultime ore, ma non riusciranno a dare nuovi rinforzi a Spalletti per il primo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Le trattative della società partenopea sono sempre molto complesse ed estremamente articolate, sia in entrata che in uscita. Corriere dello Sport dà ampie rassicurazioni per Simeone in maglia azzurra, ma bisognerà attendere l’uscita di Andrea Petagna che ha ricevuto una ghiottissima offerta dal Monza di Galliani e Berlusconi.

Simeone al Napoli: tutte le cifre

Ecco quanto scrive Corriere dello Spor sulla trattativa: “L’allenatore del Verona, Cioffi, non ha convocato il Cholito per l’amichevole di oggi contro l’Hoffenheim, conferma ulteriore del fatto che l’attaccante sia ormai ad un passo dalla cessione dopo l’arrivo di Djuric, Piccoli ed Henry. Il Napoli ha messo la freccia sul Siviglia, l’affare anche nelle tempistiche è legato all’addio di Petagna,

diretto al Monza. Si farà non appena il centravanti ex Spal libererà il posto all’argentino. Simeone costerà tra i 16 e i 17 milioni di euro, arriverà in prestito con obbligo di riscatto, la stessa formula con cui il Napoli sta cedendo Petagna al Monza. Nell’idea di Spalletti, oltre ad essere alter ego di Osimhen, il Cholito potrebbe anche giocare al suo fianco o alle sue spalle“.

Con Simeone il Napoli piazza un altro colpo importante ma Spalletti spera di avere il più presto possibile Kim Min-jae. Il sudcoreano dovrebbe essere il difensore di riferimento insieme con Rrahmani, ma a meno di un mese dall’avvio del campionato non ha svolto nemmeno un allenamento con Spalletti. Intanto aumentano le contestazioni contro De Laurentiis, nuovi striscioni sono apparsi in città, con un riferimento pure a Kim.