Cerchione: “Fabian non sarà sostituito, Navas è impossibile”

Fabian Ruiz può diventare un giocatore del Psg che ha chiesto la cessione del calciatore spagnolo. Novità sulla trattativa tra Napoli e Psg per Fabian vengono date da Luca Cerchione che su twitter scrive: “Il Psg ha fatto sapere al Napoli di essere interessato a Fabian Ruiz, ma per il momento non c’è stata alcuna offerta. La richiesta di De Laurentiis è 30 milioni di euro cash senza contropartite. Escluso, dunque, il discorso Navas, ritenuto irraggiungibile da Giuntoli. L’obiettivo per la porta resta Kepa“.

Ma Cerchione su instagram aggiunge anche un ulteriore dettaglio per quanto riguarda il trasferimento di Fabian al Psg. Secondo il giornalista di 1 Station Radio lo “spagnolo non sarà sostituito“. In mattinata Corriere dello Sport parlava di un interesse per Lo Celso e Barak al posto di Fabian Ruiz, ma questa operazione secondo Cerchione non avverrà. Il Napoli potrebbe utilizzare i soldi per Fabian Ruiz per comprare Raspadori (per il quale offre 30 milioni di euro ndr). Con l’italiano in rosa Spalletti può tornare al 4-2-3-1, quindi il gioco delle coppie a centrocampo è già fatto con: Lobotka, Anguissa, Zielinski e Demme. Inoltre ci sono ancora Elmas e Gaetano, quest’ultimo potrebbe andare via in prestito, con Elmas e Zielinski che possono essere utilizzati come jolly sia per giocare sottopunta, sia per proporre un 4-3-3, ma anche per coprire il ruolo di esterno di sinistra quando serve, anche perché attualmente un sostituto di Kvaratkshelia non esiste.