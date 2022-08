Sky – Napoli e Sassuolo: passi avanti per Raspadori, fissato nuovo incontro

Ultime notizie di calciomercato di Sky Sport: il Napoli ed il Sassuolo si avvicinano per Giacomo Raspadori, a breve ci sarà un nuovo incontro. La trattativa non si è mai veramente interrotta nonostante l’incontro tra De Laurentiis e Carnevali non sia stato dei migliori (leggi qui per il clamoroso retroscena).

Secondo quanto fa sapere Sky Raspadori vuole lasciare il Sassuolo e lo ha detto chiaramente ai dirigenti neroverdi che stanno continuando a trattare col Napoli per trovare l’accordo. “Il Napoli vuole alzare l’offerta per convincere il Sassuolo, ma già domani potrebbe esserci un nuovo incontro per discutere dell’affare. L’impressione è che a piccoli passi ci si stia avvicinando alla buona riuscita della trattativa”.

Napoli e Sassuolo: nuovo incontro De Laurentiis-Carnevali

Secondo Sky già nella giornata di domani 8 agosto 2022 ci potrà essere un nuovo incontro tra la dirigenza azzurra e quella neroverde per cercare di chiudere l’affare. Sono passi avanti importanti nella trattativa, che procede a piccoli passi ma si muove nella direzione della chiusura. Un secondo incontro non sarebbe stato messo in agente se non ci fosse la volontà di venirsi incontro. Il Napoli intanto continua a trattare la cessione di Fabian Ruiz al Psg, da cui potrà ricavare circa 30 milion di euro. Con quei soldi potrà sicuramte pagare una parte del cartellino del giocatore di proprietà del Sassuolo.