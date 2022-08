Critiche a De Laurentiis, Graziani: “I fatti danno ragione al presidente del Napoli”

Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva parla del Napoli e del nuovo progetto di Aurelio De Laurentiis, criticato dai tifosi. Il presidente sta per vendere anche Fabian Ruiz al PSG, con un progetto di taglio degli ingaggi e svecchiamento della rosa che trova molte contrapposizione tra i tifosi. Graziani sulla questione dice: “Tenere bassi gli ingaggi e fare bene non è affatto semplice e di solito le due cose non collimano. Sono andati via giocatori importanti, ma i fatti danno ragione ad Aurelio De Laurentiis che fino ad ora è sempre riuscito a tenere la squadra a grandi livelli. Con Sarei ha addirittura sfiorato lo scudetto e lo scorso anno ha centrato l’accesso alla Champions League“.

Secondo Graziani però c’è da risolvere in “fretta la questione dei portieri. Inoltre il Napoli ha preso giocatori importanti come Olivera e Kim, ma soprattutto Kvaratskhelia che mi sembra davvero un bel prospetto. Poi stanno prendendo Raspadori. Vista ad oggi la rosa del Napoli sembra inferiore a quella della scorsa stagione, ma il mercato non è ancora concluso, aspettiamo a dare giudizi definitivi “.