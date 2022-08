Schira: “Ndombele vuole Napoli ed il Mondiale, trattativa avanzata”

Tanguy Ndombele vuole il Napoli, trattativa in stato avanzato col Tottenham che può cedere il giocatore in prestito. Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, dà ulteriori dettagli sull’affare Ndombele che Sky Uk dà vicinissimo al club di Aurelio De Laurentiis. Secondo Schira la trattativa viaggia spedita anche perché c’è la volontà di tutte le parti in causa di chiudere l’affare.

Ndombele è stato messo fuori rosa da Antonio Conte ed il Tottenham è disponibile a cedere Ndombele in prestito al Napoli, come già fatto nel recente passato in cui il giocatore ha indossato la maglia del Lione. Schira fa sapere che il giocatore ha già accettato la proposta di trasferirsi al Napoli, anche perché vuole la maglia azzurra per mettersi in mostra e sperare di rientrare tra i convocati della Francia per il Mondiale di Qatar 2022. Ndombele apre al trasferimento al Napoli che chiede al Tottenham di contribuire al pagamento dell’ingaggio, visto che il centrocampista guadagna 10 milioni di euro a stagione. I due club stanno portando avanti il discorso in queste ore e c’è grande fiducia per il buon esito della trattativa. Contestualmente il Napoli può cedere Fabian Ruiz al PSG per Crocs 25 milioni di euro, con il club francese si parla anche di Navas.