Simeone visite mediche già fissate a Villa Stuart

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Napoli, visite mediche a Villa Stuart fissate per sabato 13 agosto. A questo punto sarà una corsa contro il tempo per portare Simeone a giocare Verona-Napoli, ovviamente non da titolare ma quantomeno in panchina, anche perché oltre a Osimhen non ci sono altre punte centrali per Luciano Spalletti.

L’arrivo di Simeone al Napoli è stato annunciato da Sky Sport. Il giocatore si trasferisce in azzurro per una cifra complessiva di 15,5 milioni, compresi bonus. Aurelio De Laurentiis lo prenderà in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro e poi verserà il saldo. Il presidente del Napoli è riuscito anche a spuntarla sulla clausola dell’obbligo di riscatto che scatterà solo in caso di qualificazione in Champions League degli uomini di Spalletti, oppure al raggiungimento di determinate presenze e gol da parte del Cholito.

Domani però sarà il momento delle visite mediche per Simeone col Napoli: tutto pronto a Villa Stuart già domani mattina. Il giocatore arriverà di buon mattino per completare i controlli già in giornata e quindi mettersi subito a disposizione del suo nuovo club. Tesserandolo in fretta Simeone potrà andare in panchina in Verona-Napoli, è questo l’obiettivo del club azzurro che ha tardato sull’acquisto, per trovare le giuste condizioni economiche, ed ora vuole accelerare per dare una rosa più completa a Spalletti.

Ma il calciomercato del Napoli non termina con l’acquisto di Simeone. In uscita c’è sempre Fabian Ruiz che può andare al Psg. Proprio per sostituire lo spagnolo il Napoli tratta col Tottenham per Ndombele, giocatore che in Inghilterra danno come vicinissimo al club azzurro. Inoltre c’è sempre Keylor Navas, il portiere chiesto da Spalletti e che il presidente sta provando a prenderlo trattando sempre con il Psg, che deve contribuire al pagamento di una sostanziosa parte dell’ingaggio dell’estremo difensore costaricano.