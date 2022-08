Sky – Simeone è un giocatore del Napoli

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con il Verona per il prestito. Tutto fatto tra le due società, con il giocatore che ora può svolgere le visite mediche. Le novità di calciomercato sul Napoli vengono date da Gianluca Di Marzio di Sky Sport che assicura che l’accordo tra Napoli e Verona è blindato e non ci sono più dubbi sul trasferimento del giocatore argentino.

Simeone al Napoli: trattativa chiusa

Di Marzio esperto di calciomercato di Sky dà anche le cifre del trasferimento di Simeone dal Verona al Napoli: “L’accordo è stato trovato tra i club e ora Simeone potrà diventare un calciatore azzurro. Il Napoli pagherà 3,5 milioni al Verona per il prestito più altri 12 per il riscatto, che diventerà obbligatorio se il club campano dovesse qualificarsi alla prossima Champions League oppure se raggiungerà un numero di presenze e gol pattuito tra le società“. Alla fine l’ha spuntata la società di Aurelio De Laurentiis che voleva l’obbligo di riscatto solo legato a determinati obiettivi e non ha mai ceduto su questo fattore, ecco perché la trattativa non è stata chiuso prima.

De Laurentiis era forte anche dell’accordo e della volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra. A questo punto Simeone potrebbe andare in panchina per Verona-Napoli dato che domani mattina sosterrà le visite mediche, ma al fianco di Spalletti e non di Cioffi. Intanto Giuntoli e De Laurentiis stanno intensificando anche i rapporti con il Tottenham per Ndombele che ha dato la sua disponibilità per il trasferimento.