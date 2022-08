Verona-Napoli: Simeone convocato da Spalletti, corsa contro il tempo

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Napoli, ora vuole essere convocato per la sfida contro il Verona. Il club azzurro nella tarda serata i di ieri ha chiuso la trattativa per portare in azzurro Simeone, che dopo le visite mediche apporrà la firma sul contratto. Spalletti spera di poterlo avere in panchina, anche perché non ha altre punte centrali oltre ad Osimhen ed il giovane Ambrosino che è pure infortunato.

Anche Simeone è pronto ad essere convocato per Verona-Napoli e sarà una corsa contro il tempo per riuscire a fare tutto ciò che serve per portarlo in panchina. Intanto Corriere dello Sport conferma le cifre del suo trasferimento in Campania e dice: “Il Cholito ha smesso di tormentarsi, al suo contratto – ormai redatto da giorni – ha dato l’ok De Laurentiis e tutto quello che era chiaro ora è legale: prestito dal Verona di tre milioni e obbligo: la qualificazione in Champions è una, le altre riguardano gol e presenze dell’argentino. La sua Verona-Napoli comincerà con un’altra maglia“. Se Simeone sarà convocato per Verona-Napoli, praticamente potrà anche non salire sul pullman con gli uomini di Luciano Spalletti, gli basterà fare ritorno nella sua casa di Verona, per poi aggregarsi al gruppo del Napoli una volta che saranno arrivati nel capoluogo scaligero. Una storia veramente complessa quella dell’affare Simeone al Napoli, chiuso all’ultimo minuto, nonostante un accordo di massima tra le società fosse già trovato da tempo. La differenza l’ha fatta anche la voglia matta di Simeone di vestire la maglia dei partenopei, rifiutando anche altre proposte che sono arrivate in queste lunghe settimane di trattativa.