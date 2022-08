Ndombele si avvicina al Napoli: operazione alla Anguissa, i dettagli

Calciomercato Napoli, il club azzurro chiude la trattativa per Simeone che spera di essere convocato per Verona-Napoli, dopo aver svolto oggi le visite mediche. Ma Cristiano Giuntoli non si ferma, anche perché la rosa va completata. Il direttore sportivo del Napoli ieri è volato a Parigi per incontrare il Psg, obiettivo: chiudere la cessione di Fabian e prendere Navas. Una missione ambiziosa quella del dirigente azzurro che in Francia però ha fatto anche un’altra tappa: quella per incontrare gli agenti di Tanguy Ndombele e trovare l’accordo per portarlo al Napoli.

Trattativa Napoli-Tottenham per Ndombele

Giuntoli ha lavorato su questo nome a fari spenti, ma già da giorni ha intavolato un discorso con gli Spurs. Il fatto che Antonio Conte abbia deciso di metterlo fuori rosa, ha solo da un ulteriore impulso all’affare. Franco Romano di Le Bombe di Vlad, fa sapere che Ndombele è pronto ad accettare Napoli, ma ci sono ancora dei dettagli da limare. Tra il Tottenham d il Napoli c’è un accordo di massima per Ndombele: prestito oneroso a 3 milioni di euro, più 15 milioni di euro per il riscatto, che molto probabilmente sarà legato al raggiungimento del piazzamento Champions League degli azzurri. Insomma il Napoli vuole ripetere un’operazione alla Anguissa per assicurarsi un giocatore che non ha vissuto grandi fortune al Tottenham, ma che aveva spinto il club inglese a spendere 65 milioni di euro per acquistarlo dal Lione.

La trattativa col Tottenham andrà avanti nei prossimi giorni, ma anche con gli agenti del giocatore dato che Ndombele guadagna circa 8 milioni di euro a stagione. Il giocatore dovrebbe abbassare le pretese economiche e o spalmare l’ingaggio in più annualità, ma la volontà di vestire l’azzurro c’è tutta e si è visto quanto fa la differenza, come nel caso di Simeone. Il Napoli con un contratto lungo potrebbe anche usufruire del Decreto Crescita e quindi pagare meno il lordo dell’ingaggio.