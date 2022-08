Torino offerta per Meret: Navas si avvicina al Napoli?

Alex Meret è un corpo estraneo nel Napoli. La società avrebbe voluto puntare sul portiere italiano, ma Spalletti ha fatto capire che non è quello il tipo di estremo difensore che vuole nella sua rosa. Il tecnico del Napoli si è esposto molto da questo punto di vista, quindi la società non ha potuto fare altro che assecondarlo. L’acquisto di Salvatore Sirigu, svincolato, non mette fine alle voci dell’arrivo di un altro portiere. Pure Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, ha fatto sapere che questo tipo di operazione sarebbe stata conclusa. Giuntoli è volato a Parigi per chiudere Navas in entrata e Fabian in uscita, ma ovviamente c’è anche da sistemare Meret che piace al Torino.

Secondo le ultime notizie lanciate da Francesco Romano di Le Bombe di Vlad, il club di Cairo è pronto a fare un’offerta per il portiere del Napoli. Meret si può trasferire al Torino in prestito con diritto di riscatto. Ovviamente sarà necessario che il giocatore firmi il rinnovo di contratto con il Napoli, dato che quello attuale scade nel 2023. Il portiere lo firmerà solo quando ci sarà l’occasione di andare via, anche perché non ha la minima intenzione di restare in azzurro a fare il terzo portiere. Ma anche il Napoli spinge per una cessione di Meret al Torino, visto che al momento è l’unica società interessata.

Certo in caso Toro non si vive una situazione molto semplice, tra la lite Juric-Vagnati e lo strappo di Lukic, fedelissimo del tecnico, che ha deciso di lasciare il club piemontese. La cessione di Meret si potrebbe concretizzare dopo la sfida Verona-Napoli, match che addirittura Meret può giocare da titolare, anche perché Sirigu ha svolto solo pochi allenamenti in campo, fino ad ora invece si era tenuto in forma da solo.