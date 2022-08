Verona-Napoli: i convocati di Spalletti. Simeone e Fabian out. Sirugu in lista

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Verona-Napoli, all’appello mancano Fabian Ruiz e Simeone.

VERONA – NAPOLI, CONVOCATI- SPALLETTI. Verona e Napoli si affrontano alla 1ª giornata di campionatO. Le due squadre si presentano ai nastri di partenza della stagione con molte incognite.

Il Verona in estate ha cambiato guida tecnica, con Gabriele Cioffi che ha preso il posto di Igor Tudor. Inoltre, sul fronte mercato è da registrare la partenza di uno dei migliori elementi dell’ultimo campionato ovvero Gianluca Caprari (passato al Monza).

Non sono mancati gli addii eccellenti anche in casa Napoli, visto che ha salutato dei veri e propri simboli come Mertens, Insigne e Koulibaly. A Luciano Spalletti il compito di mantenere la squadra ad alti livelli.

Da quando è tornato a frequentare la Serie A nella stagione 2013/14, il Verona ha battuto 2 volte il Napoli tra le mura amiche. L’ultima nella stagione 2020/21: un 3-1 firmato da Dimarco, Barak e Zaccagni, dopo il goal dell’illusorio vantaggio azzurro segnato da Lozano.

I CONVOCATI DI SPALLETTI PER VERONA-NAPOLI

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Verona-Napoli. Assente Fabian Ruiz, che oggi ha svolto lavoro personalizzato e potrebbe dire addio al Napoli per passare nelle fila del PSG nei prossimi giorni. Giovanni Simeone potrebbe sedere in tribuna, poiché manca ancora la fimr sul contratto con il club di Aurelio De Laurentiis. Presenti tutti i nuovi arrivati, Salvatore Sirigu compreso .

ECCO LA LISTA DEI CONVOCATI

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

KIM Minjae

MARIO RUI Silva Duarte

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

ELMAS Elif

LOBOTKA Stanislav

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

OUNAS Adam

POLITANO Matteo

DOVE VEDERE VERONA-NAPOLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Per godersi le emozioni del confronto tra le formazioni allenate da Cioffi e Spalletti, sarà necessario avere l’abbonamento a DAZN che trasmetterà in esclusiva il match. Questa piattaforma si avendo una tv smart che una non di ultima generazione. Nel primo caso basterà accedere all’app, mentre nel secondo il televisore andrà collegato a supporti come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire Stick Tv oppure a console da gioco come Xbox e Playstation.

Per quanto riguarda la diretta streaming, DAZN dà ai propri abbonati la possibilità di usufruire di questo servizio scaricando l’app per smartphone e tablet oppure andando sul sito ufficiale della piattaforma da pc e notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Stefano Borghi è il telecronista scelto da DAZN per raccontare Verona-Napoli, mentre al commento tecnico ci sarà Riccardo Montolivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-NAPOLI

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti