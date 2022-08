Ndombele al Napoli: cifre e visite mediche, De Laurentiis sta per chiudere un affare da applausi

Tanguy Ndombele al Napoli, l’affare è in chiusura: prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 16,5 milioni di euro. Non va dimenticato che il Tottenham ha acquistato il giocatore dal Lione per 65 milioni di euro solo due stagioni fa. Il giocatore classe 1996 non ha mai veramente sfondato a Londra, ma le sue qualità tecniche e fisiche sono fuori da ogni dubbio.

Ulteriori dettagli su Ndombele al Napoli vengono dati da Lei bombe di Vlad, che fa sapere come il giocatore sia pronto a sostenere le visite mediche il 16 agosto a Villa Stuart. Inoltre il Tottenham è pronto a pagare l’ingaggio di Ndombele per il 70% mente nel caso il giocatore sia riscattato nel 2023, allora si spalmerà la restante parte di ingaggio fino al 2028. In ogni caso sarebbe un’operazione da applausi per la società di Aurelio De Laurentiis che mettere le mani su un autentico talento, prendendolo inizialmente in prestito e poi pagandolo qualora dovesse rendere realmente per il suo valore. In queste ore il club azzurro sta definendo gli ultimi dettagli per portare Ndombele al Napoli ma l’affare è in stato più che avanzato.

Giuntoli vuole chiudere anche per Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo che vuole assolutamente vestire la maglia degli azzurri. Anche in questo caso si punta ad un prestito oneroso ma con obbligo di riscatto.