De Rienzo: “Napoli, mercato sontuoso. Ndombele in Italia per chiudere. Novità su Navas”

Jolanda De Rienzo annuncia una chiusura della trattativa imminente per Tanguy Ndombele, giocatore in uscita dal Tottenham. Nelle ultime ore anche Sky da notizie su Ndombele e parla di un affare praticamente in chiusura, con il Napoli che sta spingendo molto per avere il giocatore già per Napoli-Monza.

Secondo Jolanda De Rienzo la chiusura della trattativa tra Napoli e Tottenham ha subito una svolta quando il club inglese ha deciso di inserire il diritto di riscatto. La giornalista fa sapere che il giocatore è già in Italia per chiudere l’affare e firmare il nuovo contratto col Napoli. Ma De Rienzo annuncia anche l’arrivo imminente di Keylor Navas al Napoli, altra trattativa che viene data in chiusura positiva nella prossima settimana. Ma Giuntoli lavora pure per Raspadori, nelle prossime ore è annunciato un incontro con Carnevali.