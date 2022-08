Schira: “Sassuolo-Napoli, ad ore incontro per chiudere l’affare Raspadori”

Calciomercato Napoli fissato un nuovo incontro con il Sassuolo per chiudere l’acquisto di Giacomo Raspadori. La notizia viene lanciata da Nicolò Schira. Il giornalista esperto di calciomercato fa sapere che l’attaccante, attraverso il suo agente Tullio Tinti sta facendo molte pressioni per andare via da Sassuolo. Da tempo il giocatore ha deciso di vestire la maglia azzurra ed ha rifiutato anche un possibile trasferimento nella prossima stagione alla Juventus.

Raspadori vuole il Napoli

Il giocatore ha anche rifiutato il rinnovo di contratto con un aumento di ingaggio e questo mette Giovanni Carnevali con le spalle al muro. Ieri l’amministratore delegato del Sassuolo ha provato a tenere ancora la trattativa aperta, dicendo che il discorso era aperto ma poteva anche non concludersi positivamente. La volontà di Raspadori di vestire la maglia del azzurra, non può non essere considerata. Ecco perché secondo Schira in queste ore ci sarà un incontro tra Napoli e Sassuolo per chiudere l’affare Raspadori. Il club di Aurelio De Laurentiis ha già l’accordo con l’attaccante: contratto fino al 2027 con uno stipendio di 2,5 milioni di euro all’anno. Raspadori viene dato come priorità di Spalletti che ha chiesto rinforzi in conferenza stampa. Le prossime sono ore decisive per Raspadori, come ha fatto intuire anche l’allenatore del Sassuolo Dionisi che ha detto: “Se sarà ancora a disposizione lo prenderò in considerazione per la sfida con il Sassuolo“. Invece tra oggi e domani il giocatore potrebbe cambiare casacca.