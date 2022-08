Raspadori, Carnevali gela il Napoli: “Può essere che non si concluda nulla”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, gela il Napoli sul futuro di Giacomo Raspadori.

RASPADORI – NAPOLI. Ancora bloccata la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per il trasferimento di Giacomo Raspadori: non c’è ancora l’intesa tra i due club nonostante l’ultimo rilancio del Napoli che ha messo sul piatto 28 milioni di euro più bonus, offerta che ancora comunque non soddisfa i neroverdi – che vogliono sempre 30 milioni più 5 di bonus (di cui almeno la metà facilmente raggiungibile). Solo a queste cifre, al momento almeno, il Sassuolo accetterebbe di privarsi del classe 2000 e aprirebbe alla cessione in direzione Napoli, con cui il ragazzo ricordiamo ha già l’accordo da tempo.

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, come rivelato da Ilario Di Giovambattista sui social, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio: “Giacomo Raspadori al Napoli? Può essere che non si concluda nulla”.

Per il giornalista Paolo Esposito, la questione è semplice: ” Per Raspadori, c’è l’ostacolo del dirigente del Sassuolo Carnevali, che farebbe carte false per darlo non al Napoli ma alla Juventus del suo amico Andrea Agnelli. Perché lui ha sempre bramato dalla voglia di diventare il direttore sportivo della Juventus. Lo conosco da anni. Ci fosse stato ancora in vita il presidente neroverde Squinzi, che era in buoni rapporti con Aurelio De Laurentiis, la trattativa sarebbe stata più agevole”.

Anche Paolo Ziliani in tempi non sospetti ipotizzò un asse tra Sassuolo e Juventus: “Brand manager junior specialist. Cosa significhi non sappiamo: di certo si tratta della qualifica con cui è stata assunta alla Juventus Camilla Carnevali, figlia di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo”.

“Che la figlia di Carnevali sia stipendiata dalla Juve magari è casualità. La stessa che ha portato al club di Andrea Agnelli Alberto Pairetto. figlio dell’ex designatore Pierluigi, squalificato per Calciopoli, come “Event Manager”.

Il Sassuolo è un muro per il Napoli

Tra Napoli e Sassuolo, di affari mancati ce ne sono stati tanti, ecco perché le trattative di queste ore tra il club azzurro e Giacomo Raspadori, spaventano i napoletani. Che temono di restare ancora a mani vuote nell’estate più difficile (sul mercato) dell’ultima decade.

L’attaccante vorrebbe raggiungere Luciano Spalletti, ma il Sassuolo fa ancora una volta muro e pensa a una super valutazione da 40 milioni. Fuori mercato per Raspadori e per il Napoli. E poi, dietro l’angolo, c’è la solita Juventus che sembra avere un canale preferenziale con i neroverdi.