Alvino: “Il Napoli ha un presidente che spende. Voce maligna su De Laurentiis”

Carlo Alvino ha fatto il punto sulle manovre del Napoli smentendo una voce sul patron Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis un presidente che spende, così il giornalista Carlo Alvino ai microfoni di Radio Goal ha risposto ad alcune voci che da tempo circolano in casa Napoli. Alvino ha poi commentato il mercato del Napoli: “I colpi che arriveranno spegneranno a spegnere in via definitiva le voci maligne che circolano intorno alla squadra azzurra. E’ ora di smetterla. Anche perché stanno acquistando tutte prime scelte. Non è accaduto come ai tempi di Mascherano, quando poi alla fine arrivò una sesta o settima scelta come David Lopez. Stavolta il club sta raggiungendo tutti gli obiettivi di mercato che si era prefissato in largo anticipo”.

Carlo Alvino, ha poi aggiunto: “I prossimi arrivi serviranno a togliere quello scetticismo che avvolge la squadra partenopea. Il Napoli a differenza di altri club, i soldi li tiene e li spende. Non ha debiti, le casse della società sono floride, in più c’è un presidente che non ha alcun problema a sborsare denaro fresco per rinforzare la squadra. Ripeto, non è come gli altri club italiani che sono indebitati fino all’osso. E’ una società modella che può permettersi di spendere ancora tanto sul mercato”.