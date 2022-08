Kiss Kiss Napoli: “Keylor Navas, Ndombele e Raspadori saranno calciatori del Napoli”

Il Napoli sta lavorando su tre colpi per chiudere la campagna acquisti: Keylor Navas, Ndombele e Raspadori.

Keylor Navas, Ndombele e Raspadori sono i tre colpi che il Napoli cerca di portare a termine prima della chiusa del calciomercato, lo ha rivelato la redazione di Kiss Kiss Napoli.Ecco quanto affermato dalla radio ufficiale del club partenopeo:

“Il club di Aurelio De Laurentiis, non si fermerà all’acquisto di Giovanni Simeone. Oltre al Cholito, nei prossimi giorni, arriverà anche Giacomo Raspadori. Il talentuoso attaccante del Sassuolo andrà a riempire la casella lasciata libera da Dries Mertens e può giocare in più ruoli. Il presidente azzurro ha le idee chiare, ma non si fermerà al solo arrivo dell’attaccante del Verona e quello del Sassuolo.

“Prima della chiusura del calciomercato saranno nuovi calciatori del Napoli anche il portiere, in uscita dal PSG, Keylor Navas e il centrocampista di proprietà del Tottenham Ndombele. La società partenopea sta lavorando per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il tecnico, con molta probabilità, avrà a disposizione altri due pezzi da novanta per la prossima stagione agonistica, che si preannuncia super impegnativa tra campionato, Coppa Italia e Champions“.

I tifosi potrebbero essere contenti se il mercato del Napoli si chiudesse con questi nomi. Rimpiazzare gente come Mertens e Koluibaly non solo in campo ma anche nel cuore dei tifosi non è facile, molto dipenderà da quanto sapranno dare i nuovi.