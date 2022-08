Paganini: “Ronaldo si abbassa l’ingaggio, via da Manchester. Piace a Juve e Napoli”

Paolo Paganini giornalista della Rai parla di un addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United. In Italia piace a Napoli e Juventus. Il giocatore portoghese oramai è ai margini delle idee tattiche di Erik ten Hag manager del Manchester United. Praticamente il Manchester United non vuole Ronaldo ed allo stesso tempo nemmeno il calciatore vuole restare in Inghilterra. Ma il problema resta l’ingaggio del giocatore che è proibitivo per la maggior parte dei club europei.

Secondo Paolo Paganini della Rai il super manager di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes ha chiesto ed ottenuto un incontro con il Manchester United che molto probabilmente andrà in scena mercoledì. In quella sede si deciderà il futuro del calciatore portoghese. Mendes chiederà al Manchester United un aiuto economico per pagare parte dell’ingaggio di CR7. Il giocatore ha già deciso di abbassarsi l’ingaggio, ma anche in questo modo resta proibitivo per tantissimi club. Secondo Paganini se questa manovra di mediazione va in porto allora Cristiano Ronaldo diventa appetibile per Napoli e Juventus. I bianconeri hanno risposto no alle offerte di Mendes, ma è disponibile a prevedere un ritorno di Ronaldo qualora si fosse abbassato di molto l’ingaggio. La prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato più volte avvicinato al Napoli, ma anche con una riduzione dell’ingaggio, sembra veramente complicato vederlo con la maglia azzurra.