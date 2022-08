Morto Piero Angela: il messaggio di Aurelio De Laurentiis

Piero Angela è morto all’età di 93 anni, l’annuncio del figlio Alberto. Il divulgatore è stato salutato anche da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli con un messaggio su Twitter ha scritto: “Con la morte di Piero Angela se ne va un pezzo importante dell’Italia che conta. Giornalista, storico, narratore immenso di qualunque argomento. Ha inventato un nuovo linguaggio televisivo”.

Il messaggio di Aurelio De Laurentiis per la morte Piero Angela poi continua: “Il figlio ne ha raccolto da tempo il testimone attraverso il suo lavoro altrettanto onesto, istruttivo e dinamicamente spettacolare. Una grande perdita”. L’annuncio dell’addio al famoso giornalista è stato dato proprio da Alberto Angela che sui social ha scritto: “Buon viaggio papà”. Se ne va sicuramente un pezzo di storia ed una grandissima mente contemporanea, in grado di appassionare e di raccontare la scienza, la natura ed il mondo come pochi. Una voce rassicurante, una gentilezza degna dei grandi della storia. Dopo la morte di Piero Angela, l’eredità passa ancora di più al figlio Alberto, che in questi anni ha saputo ricalcare le orme del padre, brillando però di luce propria. Come dimenticare la puntata su Napoli che ha fatto segnare record in TV per la Rai.