Napoli, Conte mette fuori rosa Ndombele. Giuntoli incontra gli agenti del calciatore

Tottenham, Conte mette fuori rosa Ndombele. Il tecnico salentino spera in una soluzione entro la fine del mercato.

NDOMBELE-NAPOLI. Il club azzurro chiude la trattativa per Simeone che spera di essere convocato per Verona-Napoli, dopo aver svolto oggi le visite mediche. Ma Cristiano Giuntoli non si ferma, anche perché la rosa va completata. Il direttore sportivo del Napoli ieri è volato a Parigi per incontrare il Psg, obiettivo: chiudere la cessione di Fabian e prendere Navas. Una missione ambiziosa quella del dirigente azzurro che in Francia però ha fatto anche un’altra tappa: quella per incontrare gli agenti di Tanguy Ndombele e trovare l’accordo per portarlo al Napoli.

CONTE METTE NDOMBELE FUORI ROSA

Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon e Harry Winks non rientrano più nei piani del Tottenham e Antonio Conte li ha esclusi dagli allenamenti della prima squadra, invitandoli ad allenarsi da soli. Il tecnico salentino spera che i quattro trovino una sistemazione prima della chiusura del mercato estivo. Lo riporta l’Evening Standard. In entrata è tutto fatto per Destiny Udogie, che rimarrà un anno in prestito all’Udinese.

Il Tottenham avrebbe giustificato la mossa drastica con il fatto che Conte vuole lavorare con un gruppo non troppo numeroso. Almeno due dei quattro esuberi potrebbero trovare una nuova sistemazione in Italia. Ndombele, invece, dopo essere rientrato dal prestito al Lione potrebbe trovare nuova linfa al Napoli, alla caccia di un sostituto di Fabian Ruiz destinato al PSG.

Tra il Tottenham d il Napoli c’è un accordo di massima per Ndombele: prestito oneroso a 3 milioni di euro, più 15 milioni di euro per il riscatto, che molto probabilmente sarà legato al raggiungimento del piazzamento Champions League degli azzurri. Insomma il Napoli vuole ripetere un’operazione alla Anguissa per assicurarsi un giocatore che non ha vissuto grandi fortune al Tottenham, ma che aveva spinto il club inglese a spendere 65 milioni di euro per acquistarlo dal Lione.