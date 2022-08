As – Cristiano Ronaldo al Napoli è la strada più semplice, ecco cosa serve

Cristiano Ronaldo al Napoli secondo As è ancora possibile. Il giocatore è in rotta totale con il Manchester United, ma c’è anche l’Atletico Madrid. Già da qualche settimana si parla della possibilità che Ronaldo vesta la maglia azzurra, una voce rimbalzata proprio dalla Spagna che ora viene confermata. Ovviamente l’operazione è complicatissima a livello economico, visto quanto guadagna il campione portoghese che a 37 anni non vuole ancora smettere di giocare. Ma il Napoli può offrire a Cristiano Ronaldo la Champions League, un fatto fondamentale per la sua decisione. Inoltre De Laurentiis può vantare un ottimo rapporto con il super agente Jorge Mendes che cura gli interessi di CR7.

Il giornalista di As Manu Sainz ha dato le ultime novità di calciomercato su Cristiano Ronaldo ed ha detto: “Cristiano spera ancora nell’Atletico Madrid ma il Napoli è l’opzione più facilmente realizzabile per lui in questo momento. Con il suo ok, De Laurentiis riuscirebbe a trovare il modo di realizzare l’operazione. I Colchoneros, però, sono la sua priorità“. I tifosi dell’atletico Madrid però sono stati chiari, non vogliono Ronaldo in rosa e questo è sicuramente un ostacolo non da poco, visto che si rischia addirittura la contestazione. Napoli resta una opzione possibile per il portoghese che oramai deve andare via dal Manchester United e trovare un club che possa offrirgli di giocare la Champions League.