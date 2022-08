Koulibaly, De Laurentiis rinuncia alla multa post ammutinamento

Aurelio De Laurentiis rinuncia alla multa a Koulibaly per l’ammutinamento della squadra azzurra dopo la partita di coppa contro il Salisburgo.

De Laurentiis rinuncia alla multa post ammutinamento di Kalidou Koulibaly dopo il suo passaggio al Chelsea. Il quotidiano il Mattina rivela il clamoroso retroscena:

“Il club ha rinunciato a perseguire il difensore dopo il suo passaggio al Chelsea. La multa fa riferimento a quanto successo tre anni fa, in occasione mancato raggiungimento del ritiro di Castel di Sangro dopo la vittoria in Champions League contro il Salisburgo, sotto la gestione Carlo Ancelotti”.

L’ex difensore azzurro, presentato oggi ufficialmente dal Chelsea ha parlato in conferenza stampa del suo amore per Napoli ma non ha lesinato una piccola critica al patron azzurro per la frase sui calciatori africani:

“Per me la cosa più importante è rispettare tutti. Quando giocavo a Napoli, rappresentavo anche il Senegal. Vero che è stata dura quando siamo andati in Coppa d’Africa, ma serve rispetto anche per le Nazionali africane. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un suo diritto. Ma sono sicuro che al Napoli ci sono tante persone che non la pensano come lui. Prendo queste parole come quello che pensa lui, non come quello che pensa la città o la società“.

Una piccola polemica che non ha scalfito il grande rapporto di Koulibaly con la piazza partenopea.