Napoli, accordo trovato con il Tottenham per Ndombele: Le cifre

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Tottenham di Conte per Tanguy Ndombele. Agli azzurri il diritto di ricatto.

NDOMBELE – NAPOLI. Gli azzurri a pochi giorni dall’inizio del campionato danno una forte accelerata alle operazioni. Ndombele, Navas e Raspadori, dovrebbero essere i tre acquisti che chiuderanno la campagna trasferimenti del club partenopeo.

Secondo quanto riporta la redazione di Sky sport 24, Il Napoli è pronto ad accaparrarsi Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham. Cristiano Giuntoli è volato a Parigi per trattare con il PSG il doppio affare Fabian Ruiz-Navas, e ha incontrato anche gli agenti di Ndombele:

” Giuntoli ha incontrato l’agente di Ndombele ed è stata approfondita la situazione, tanto che adesso il centrocampista è un po’ più vicino al trasferimento in azzurro. Con il Tottenham c’è già l’accordo per il prestito con diritto di riscatto del centrocampista classe 1996.

L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso – 3 milioni di euro – più obbligo di riscatto a 15 in caso di Champions League. Ndombele a Londra guadagna 8 milioni di euro e per arrivare in Serie A il francese dovrà abbassare le sue richieste, nel caso in cui venga successivamente riscattato”.