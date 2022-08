Bargiggia: “Giuntoli a Parigi: il Psg opziona Osimhen”

Ultime novità di calciomercato del Napoli, Paolo Bargiggia fa sapere che il Psg ha opzionato Osimhen durante l’incontro con Giuntoli. Il giornalista esperto di calciomercato riferisce che il direttore sportivo del Napoli si è recato a Parigi in settimana e non nella giornata di ieri, ma comunque ha incontrato la dirigenza del club francese. In quella circostanza Giuntoli ha trattato la cessione di Fabian Ruiz e l’acquisto di Navas.

Ma nel discorso tra il Napoli ed il Psg ci è finito anche Victor Osimhen. Secondo Bargiggia il giocatore è molto stimato da “Galtier e dal direttore sportivo campo che lo hanno voluto al Lille. I francesi hanno una opzione per la fine della prossima stagione“. Questo ovviamente non significa che Osimhen sarà sicuramente ceduto, anche perché ha un contratto fino al 2025. Ma da tempo si parla di un addio di Osimhen dal Napoli, con Aurelio De Laurentiis che vendendolo nel 2023 potrebbe realizzare una plusvalenza completa visto il piano di ammortamento della società azzurra. Il nigeriano in questa sessione di calciomercato è stato corteggiato anche da molti club inglesi, oltre che dal Bayern Monaco, ma la società partenopea non ha voluto cedere, anche perché nessuno si è presentato con almeno 110 milioni di euro di offerta.

Il Psg resterà vigile su Osimhen, forte di questa intesa con il Napoli, club con cui il club parigino ha un rapporto già da tempo. Come dimenticare le cessioni illustri di Lavezzi e Cavani. Ma in questa sessione di calciomercato il Psg può diventare un ulteriore alleato del Napoli, dato che sta per prendere Fabian Ruiz. La società francese è l’unica che ha fatto un’offerta concreta per il giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2023. Questo aiuta il club di Aurelio De Laurentiis ad evitare di perdere lo spagnolo a parametro zero.