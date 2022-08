Repubblica – Nasce un grande Napoli, tre grandi acquisti in chiusura

Il Napoli sta per chiudere tra grandi acquisti di calciomercato. Secondo Repubblica nei prossimi giorni il club azzurro è in grado di rivoluzione la rosa di Luciano Spalletti che ha chiesto rinforzi. Il tecnico in conferenza stampa lo ha detto chiaramente, è disponibile a lavorare con i giovani a rilanciare il progetto, ma vuole che venga rinforzata la rosa a sua disposizione. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in queste ore stanno lavorando in questo senso, trattando i nomi di Ndombele, Navas e Raspadori.

Calciomercato Napoli: nuovi acquisti in arrivo

Oggi Repubblica fa sapere che Navas, Raspadori e Ndombele sono vicinissimi a vestire la maglia azzurra. Addirittura i tre affari potrebbero chiudersi tutti e tre nella prossima settimana, consegnando una squadra completa a Spalletti per Napoli-Monza, prima sfida della stagione allo stadio Diego Armando Maradona, con una prevendita che sta andando a rilento, anche a causa dei prezzi troppo alti. Le sensazioni sono molto positive sul calciomercato del Napoli dato che Ndombele ha accettato il trasferimento in azzurro, così come Navas. Invece nelle prossime ore viene annunciato un incontro tra Napoli e Sassuolo per chiudere l’affare Raspadori.