Serie A: arbitri già nella bufera, clamoroso gol annullato alla Sampdoria con l’Atalanta – VIDEO

Alla prima giornata di Serie A è già bufera contro gli arbitri. In Milan-Udinese c’è un rigorino assegnato ai rossoneri per presunto fallo di Soppy su Calabria, un rigore estremamente generoso che ha fatto andare su tutte le furie Pierpaolo Marino ed ha permesso al Milan di pareggiare subito il gol subito dopo 2 minuti di gioco da Becao.

Ma c’è un altro episodio arbitrale che ha fatto molto scalpore nella prima giornata di Serie A, riguarda il gol annullato a Caputo in Sampdoria-Atalanta. La rete dell’attaccante doriano viene annullata al Var dall’arbitro Dionisi che vede un presunto fallo di Mehdi Leris ai danni di Koakim Maehle. Dalle immagini sembra evidente come il giocatore bergamasco accentui il contatto e la caduta.

Il gol annullato a Caputo in Sampdoria-Atalanta ha fatto arrabbiare anche Marco Giampaolo, tecnico dei doriani che ha detto: “La Sampdoria è stata penalizzata e su questo non c’è dubbio. Hanno annullato un gol che se l’avesse fatto l’arbitro l’avrei accettato, ma l’intervento del VAR mi lascia molto perplesso, visto che Rocchi ha dichiarato di voler eliminare i rigorini. A parti invertite non penso avessero concesso il rigore”. La protesta sembra più che giustificata perché Leris prende posizione su Maehle ed il contatto sembra un normale scontro di gioco.

Ma oramai la classe arbitrale sembra veramente non riuscire ad essere coerente. Basti pensare che solo il giorno prima dell’avvio della Serie A, l’arbitro Doveri aveva detto che si sarebbe arbitrato all’inglese. Siamo abbastanza sicuri che quel contatto in Premier League non l’avrebbero mai preso nemmeno in considerazione e che il gol di Caputo in Sampdoria-Atalanta non sarebbe mai stato annullato. Un gol che poteva essere fondamentale, perché i doriani sarebbero passati in vantaggio. Poi la partita è stata vinta dagli uomini di Gasperini col risultato di 0-2.