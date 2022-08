Milan-Udinese: rigore e polemica: “Inventato” – VIDEO

Milan-Udinese è già polemica per il calcio di rigore assegnato da Marinelli per fallo di Soppy su Calabria, penalty assegnato col Var. La dinamica viene ricostruita da Gazzetta che scrive: “Il primo rigore del campionato per il Milan arriva grazie alla Var. Minuto 9 di Milan-Udinese, coi friulani avanti per 1-0: sulla respinta di Silvestri sul destro di Brahim Diaz, Calabria e Soppy si avventano sulla palla vagante in piena area di rigore. Il terzino dell’Udinese colpisce il collega rossonero, che però sembra già in caduta. Marinelli fa il segno del pallone (comunque non toccato dal giocatore dell’Udinese). Ma arriva la chiamata del Var Mazzoleni: l’arbitro va al monitor e punisce l’entrata di Soppy, comunque molto scomposta e potenzialmente pericolosa“.

Il rigore assegnato dopo 9 minuti in Milan-Udinese fa già discutere. Anche perché pure Calabria liscia il pallone e si allunga verso la sfera. Eppure l’arbitro Marinelli richiamato al Var decide di assegnare il calcio di rigore al Milan. Sicuramente non parte nel migliore dei modi questa Serie A che nelle intenzioni degli arbitri doveva essere con un arbitraggio all’inglese e senza più rigorini. Invece alla prima giornata c’è stato immediatamente un rigore contestato a favore del Milan che lotta per la vittoria del titolo finale. C’è chi parla di rigore totalmente inventato per i rossoneri. Centinaia i commenti contro la decisione dell’arbitro.