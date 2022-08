Milan-Udinese, Marino: “Sono inferocito, è un rigorino”

Il rigore dato al Milan contro l’Udinese per fallo di Soppy su Calabria manda su tutte le furie Pierpaolo Marino: “È un rigorino“. Il dirigente dell’Udinese parla ai microfoni di Dazn ed è convinto che quel rigore abbia cambiato l’inerzia della partita. “Sono inferocito. Ho fatto tanti anni di calcio ma oggi ancora vedo che ci sono delle linee guida non chiare. Abbiamo fatto riunioni su riunione, ci spiegano delle dinamiche che vengono sempre disattese. L’intervento di Mazzoleni era evitabile. Un episodio per nulla dubbio, i rigorini non devono interessare al VAR. L’episodio ha cambiato l’inerzia della partita“.

Il rigore dato al Milan contro l’Udinese ha sicuramente inciso sulla partita che sono riusciti a recuperare subito lo svantaggio, dopo essere andato sotto dopo 2 minuti con il gol di Becao. Insomma l’episodio fa immediatamente discutere, con i tifosi che sui social già sono sconfortati per come è cominciato il campionato a livello arbitrale. Solo ieri Doveri aveva detto che in Serie A si sarebbe arbitrato all’inglese che la si doveva smettere di dare rigorini come accaduto nella scorsa stagione. Tutti proclami che sono stati puntualmente disattesi alla prima di campionato. In questo modo è normale che Marino a fine partita vada su tutte le furie.