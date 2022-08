Venerato: “Navas, il Napoli è irritato”

Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai ha parlato di Keylor Navas al Napoli, con L’Equipe che da l’affare per fatto. Dalla Francia fanno sapere che il PSG ed il Napoli hanno trovato l’accordo per il giocatore. Ma secondo Venerato il Napoli è “irritato da questa notizia. La dirigenza partenopea è stata sorpresa da questa notizia“.

Venerato ha poi specificato: “Il Napoli non ha ancora un accordo con Keylor Navas, ecco perché mi arriva puntuale la smentita del club azzurro che deve ancora sistemare molte cose prima di prendere il giocatore. Ecco il motivo per il quale non ha mai smesso di seguire e trattare Kepa del Chelsea“. Intanto lunedì si gioca e Spalletti non ha ancora il portiere titolare. Non si è ancora capito che andrà in porta col Verona, una partita importantissima e di certo non facile. Lo dimostra la vittoria al fotofinish dell’Inter con la neo promossa Lecce, con il gol della vittoria arrivato al 95′ nonostante siano stati assegnati 4′ di recupero. Anche la vittoria del Milan non è stata agevole. Con Pierpaolo Marino che si è lamentato molto per il rigore concesso ai rossoneri.