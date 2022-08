CorSport – Keylor Navas vuole il Napoli, ora accordo con il Psg: le ultime novità

Calciomercato Napoli: Keylor Navas è sempre più vicino, Cristiano Giuntoli a lavoro con il Psg per l’accordo. Non manca molto ma in un affare così complicato c’è sempre da mettere in ordine tutti i cavilli. Anche perché Navas guadagna 18 milioni di euro lordi all’anno ed il Napoli mai potrebbe permettersi una cifra del genere. Dunque c’è bisogno di un intervento massiccio da parte del Psg per pagare l’ingaggio ed è qui che si gioca la partita. Da capire anche se ci sarà un prestito biennale, magari per sfruttare il Decreto Crescita e quindi risparmiare ancora di più sul lordo.

Napoli: Navas per la porta, Psg su Fabian

C’è poi di mezzo sempre Fabian Ruiz, che non sarà un affare legato a quello di Navas, ma sicuramente incide sui rapporti tra i club. Ma ora il Napoli è forte del “si” di Navas e lavora con il Psg per sbloccare definitivamente l’affare. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Il signore ha quasi detto oui: ma tra i cavilli burocratici di un affare che va pilotato con cautela c’è (anche) la ricostruzione dal basso di una squadra che sta per essere completamente rivoluzionata, dai piedi di Keylor Navas (35) alla testa del « C holito» Simeone (27). Keylor Navas si è sbilanciato (Come scritto anche da L’Equipe), l’ha fatto direttamente con Giuntoli, perché non c’è un minuto da perdere e il Mondiale, a pensarci bene, è più vicino di quanto sembri: la panchina arrugginisce, toglie energia anche mentale, va evitata ma poi ci sono i legami contrattuali, le prospettive e quel che si può immaginare. Keylor Navas ha comunque le chiavi di porta di Castel Volturno, le ha virtualmente prese, aspettando anche Psg e Napoli si mettano d’accordo su chi dovrà pagare quanto: la cifra, nove milioni netti per due stagioni, è fuori dalla portata del budget di Adl (ma anche di mezzo mondo) e dunque andranno ripartite le quote. Però un passo in avanti c’è stato e Giuntoli, che è rientrato dalla Francia, ha portato con sé almeno una promessa“.