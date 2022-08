Gazzetta- Ndombele il Napoli accelera, Raspadori si farà

Il Napoli accelera sul calciomercato, con il campionato che è cominciato c’è poco tempo da perdere. Come ha sottolineato anche Spalletti in conferenza stampa in modo sottile ma preciso, prima della fine del mercato c’è tempo, oltre a dodici punti in palio. Come a dire, sicuramente le trattative sono ancora aperte, ma intanto si gioca. L’allenatore ha fatto capire chiaramente che servono rinforzi per la squadra e Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis stanno lavorando per completare la rosa. Ieri Giovanni Simeone è arrivato a Castel Volturno ed oggi ci sarà l’annuncio ufficiale, ma sembra quasi impossibile che possa essere convocato per Verona-Napoli, dato gli estremi per tesserarlo scadevano venerdì. Quindi il Napoli avrebbe dovuto tesserarlo prima di svolgere le visite mediche. Intanto si avvicina anche Tanguy Ndombele che secondo Gazzetta ha già dato il suo assenso al trasferimento in azzurro, così come lo ha dato da tempo Giacomo Raspadori.

Ndombele e Raspadori: il Napoli fa all-in

Al momento la situazione per Ndombele viene descritta in questo modo da Gazzetta: “Il club inglese ha aperto al prestito (si discute sulla formula: secco o con diritto di riscatto) mentre il giocatore appare interessato a questa prospettiva, che gli consentirebbe di restare in Champions e rilanciarsi, magari da protagonista in un nuovo campionato. Voci dall’Inghilterra lo davano ieri in Italia proprio per trattare col Napoli. Ma al momento non è questo il punto. Il nodo è l’ingaggio: il mediano di origini congolesi prende 8 milioni di euro netti, una cifra completamente fuori parametri per il club di De Laurentiis e qui dovrebbero intervenire gli Spurs per facilitare la trattativa. Pare che ci sia apertura anche in questo senso però ci sono diversi angoli da smussare“.

Su Raspadori ieri sono arrivate le parole di Giovanni Carnevali, che ha detto: “Possible anche che salti tutto“. Una bugia del dirigente neroverde che sta cercando fino all’ultimo di far salire il prezzo del giocatore. Secondo Gazzetta dello Sport Carnevali sa “benissimo che la pressione dell’attaccante, attraverso il proprio agente Tullio Tinti, è per andare subito al Napoli. E far saltare l’affare potrebbe anche risultare un boomerang“. Il giocatore ha già chiarito che non rinnoverà con il Sassuolo perché vuole il Napoli. Secondo gli esperti la prossima settimana sarà quella della chiusura, con Raspadori che diventerà un giocatore del Napoli.