L’Equipe – Napoli-Ndombele: ci siamo, ha già parlato con Spalletti

Tanguy Ndombele è vicinissimo al Napoli. Secondo L’Equipe il Tottenham ha trovato l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis. Spalletti in conferenza stampa ha chiesto chiaramente rinforzi alla società dicendo: “Chiaro che però poi partiti dei giocatori importanti, anche se più giovani e di prospettiva, vanno sostituiti con altri giocatori importanti. Non bisogna dimenticarsi che giocheremo la Champions League. E siamo in terza fascia”. Oggi è arrivato Simeone ma nei prossimi giorni sarà anche il turno di Ndombele e non si molla la pista Raspadori. Anche se Carnevali ha frenato, mentre Dionisi ha detto: “Se sarà ancora con noi nei prossimi giorni lo terrò in considerazione“.

Ndombele al Napoli: accordo col Tottenham

Ma queste sono ore decisive anche per il futuro di Ndombele che viene seguito pure dal Villareal anche se gli azzurri vengono dati in ampio vantaggio. Il giocatore viene dato già in Italia per discutere del suo ingaggio. Mentre la radio ufficiale fa sapere che Navas, Ndombele e Raspadori saranno tre nuovi giocatori del Napoli. Conferme su Ndombele arrivano da L’Equipe che parla di un accordo praticamente trovato tra la società azzurra e gli Spurs, con Ndombele che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore ha già parlato anche con Luciano Spalletti per discutere del suo utilizzo nella rosa azzurra. È chiaro che il giocatore vuole rassicurazioni per cercare di strappare una chiamata per il Mondiale in Qatar. Vista la stagione lunga e faticosa ci sarà sicuramente spazio per Ndombele che ha quindi ricevuto ampie rassicurazioni da tecnico toscano.