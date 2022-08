LDT – Poveri Napoletani: Ancelotti e Rizzoli, panorama desolante

Alcuni tifosi del Napoli scrivono alla nostra redazione criticando l’atteggiamento di certa stampa verso il Napoli e Ancelotti.

LDT – Lettere dai tifosi, riceviamo e pubblichiamo una lettera di alcuni tifosi che puntano il dito su una certa stampa locale.

“Salve carissimo Direttore, siete unico nel panorama mediatico partenopeo e unico nel mainstream nazionale. Dopo tutto quanto combinato dagli arbitri nella passata annata, non c’è stato un giornale o un sito che abbia replicato con le rime e con i numeri alle strabilianti affermazioni del designatore arbitrale. Siete stato l’unico e ciò vi fa onore nel panorama mediatico italico ormai sprofondato al 58mo posto nel mondo per libertà di stampa.

Ma passiamo a noi poveri napoletani.

L’ennesimo trofeo conquistato da Carlo Ancelotti nel pianeta calcio è l’ennesima dimostrazione del desolante panorama mediatico partenopeo. Avevamo il migliore allenatore della galassia ed in perfetto stile coloniale, invece di sostenerlo abbiamo fatto di tutto per mandarlo via denigrandolo in lungo ed in largo. Ad eccezione di Napolipiu.com che ha sostenuto Ancelotti anche quando ha affrontato il designatore Rizzoli per difendere il Napoli c’è stato il nulla assoluto sui siti nostrani.

Sarebbe interessante che Voi pubblicaste, anche a puntate, tutto quanto alcuni media napoletani hanno sviscerato su Ancelotti. E’ un problema vecchio carissimo Direttore. Anche ai tempi dell’immenso Maradona i migliori attacchi contro il Napoli e la Società azzurra partivano dai nostri giornali e dalle nostre emittenti televisive. Siamo colonia dal 1861 e come tale siamo trattati, incapaci di far valere le nostre mille e più ragioni perché economicamente, politicamente e socialmente ci impongono l’economia e la politica che l’informazione territoriale ci indica.

Egregi saluti,

Pasquale N., Gaetano A., Luigi G., Gennaro A., Giuseppe R., Vincenzo P.”.