Schira: “Napoli e Roma pensano a Lukic del Torino”

Il Napoli cerca un centrocampista e dal Torino si libera Sasa Lukic, in rotta totale con la società granata. Il giocatore piace anche alla Roma di Josè Mourinho. Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato: Nicolò Schira sia il club azzurro che la Roma hanno chiesto informazioni sul giocatore, non una trattativa vera e propria ma un interesse per capire se l’affare può essere intavolato. I due club intravedono l’affare, dato che Lukic ha deciso di interrompere volontariamente il rapporto con il club con cui ha un contratto fino al 2024.

Il Napoli in queste ore è molto attivo sul calciomercato e sta trattando diversi giocatori dopo aver chiuso Giovanni Simeone con il Verona. In mediana è forte il nome di Tanguy Ndombele con cui c’è già un accordo con il Tottenham. Nel ruolo di trequartista si punta Raspadori, mentre per la porta si segue Navas. Ma Lukic può essere quell’occasione da tenere in seria considerazione qualora le condizioni dovessero essere particolarmente favorevoli. La rottura con il club accelera l’uscita del giocatore serbo di 26 anni. Il Torino difficilmente potrà spingere molto sul prezzo del cartellino di Lukic visto che oramai è diventato l’ennesimo caso all’interno della rosa di Juric, a cui bisogna trovare una sistemazione.