Sky – Napoli sta chiudendo Ndombele, fiducia per Navas

Il Napoli vuole chiudere la trattativa di calciomercato per Tanguy Ndombele del Tottenham. Il giocatore ha accettato di vestire la maglia azzurra. Sono ore importanti per il mercato del Napoli, Cristiano Giuntoli lavora su più tavoli, dato che nelle prossime ore è annunciato un incontro con il Sassuolo per Giacomo Raspadori. Anche in questo caso c’è la forte volontà dell’attaccante italiano di andare al Napoli, al punto che il suo manager, Tullio Tinti, sta facendo forti pressioni sul club neroverde. Carnevali ha capito che deve cedere e vuole strappare le migliori condizioni possibili.

Ndombele al Napoli: le novità di Sky

Secondo Fabrizio Romano il Napoli ha già l’accordo verbale con il Tottenham per l’acquisto del giocatore francese, che spinge per andare via da Londra dopo che Antonio Conte lo ha messo fuori rosa. Il Napoli può prendere Ndombele in prestito con diritto di riscatto, Giuntoli sta trattando in queste ore anche con i manager del giocatore. La trattativa si chiude la prossima settimana. Ma il Napoli può chiudere tre acquisti di grande livello. Secondo Sky va avanti spedita anche la trattativa con il PSG per Keylor Navas. Il portiere non vuole perdere il Mondiale restando fermo per mesi, dato che l’allenatore del PSG ha deciso che sarà sempre Donnarumma il primo portiere.