Simeone niente Verona-Napoli: per Spalletti c’è solo una punta centrale

Giovanni Simeone non è tra i convocati del Napoli per la sfida con il Verona, non affronta la sua ex squadra. Non c’è stato il tempo materiale per fare in modo che l’argentino andasse quantomeno in panchina allo stadio Bentegodi. Un problema non da poco per Luciano Spalletti che non può contare nemmeno sul giovane Ambrosino e quindi come attaccante centrale tra i convocati ha solo Osimhen. L’allenatore ha perso anche Petagna ceduto al Monza, con tanto di debutto con il Torino, ma non potrà contare sul nuovo giocatore che sarà annunciato nella giornata di domani.

Verona-Napoli: i convocati di Luciano Spalletti

C’è però un recupero in casa Napoli per la trasferta di Verona: Matteo Politano ha recuperato dall’infortunio e potrà giocare la sfida del Bentegodi. Il giocatore, infortunatosi nell’ultima amichevole a Castel di Sangro, negli ultimi giorni ha svolto regolare allenamento con la squadra quindi è abile e arruolabile, anche se non c’è nella probabile formazione del Napoli che gira in queste ore tra gli addetti ai lavori. Simeone non è tra i convocati di Verona-Napoli ma potrà essere regolarmente inserito nella lista per la sfida Napoli-Monza, prima gara da giocare davanti al pubblico amico dello stadio Diego Armando Maradona.

Per il match in programma domenica 21 agosto 2022, la rosa di Luciano Spalletti potrebbe essere rivoluzionata. Il Napoli sta chiudendo per Ndombele, ma sono ore caldissime anche per Giacomo Raspadori e Keylor Navas, affari che possono andare in porto ad inizio settimana. Addirittura per il giocatore del Tottenham si parla di visite mediche già fissate.

Ecco tutti i convocati del Napoli per la sfida con il Verona:

Portieri: Meret, Sirigu, Marfella;

Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli;

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski;

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Politano.

Verona-Napoli dove vederla in tv e streaming: Dazn o Sky

La sfida tra Verona e Napoli si gioca lunedì 15 agosto alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Dazn e visibile in streaming grazie all’applicazione Dazn, disponible anche per pc, smartphone e console. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.