Sampdoria-Juventus, i tifosi liguri, dopo il rigore a Vlahovic, temono nuovi errori arbitrali

Il rigore su Vlahovic preoccupa la Sampdoria prossima avversaria della Juventus. In casa Doriana è tanta la paura per gli errori arbitrali.

Tifosi della Sampdoria preoccupati per la prossima sfida contro la Juventus: “Bergonzi non avrebbe fischiato il rigore a Vlahovic…“. Il portale clubdoria46, ha pubblicato un focus su Sampdoria-Juventus, evidenziando il timore dei possibili errori arbitrali a favore della squadra bianconera:

“Si avvicina la sfida tra la Sampdoria e la Juventus e la paura errori arbitrali. Bergonzi non avrebbe fischiato il rigore a Vlahovic…

Da una parte l’errore di Federico Dionisi condizionato da Luca Paieretto. Dall’altra Antonio Rapuano e la decisione di concedere un calcio di rigore alla Juventus per un contatto che lascia qualche dubbio…

Lo ha lasciato sicuramente a Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, che nel corso della trasmissione Pressing si è chiaramente espresso contro la decisione di concedere la massima punizione contro il Sassuolo:

C’è un contatto tra Vlahovic e Ferrari e l’arbitro fischia il rigore. Vlahovic trattiene i pantaloncini del difensore ed è questo che provoca la perdita di equilibrio da parte di entrambi. Per me questo non è mai calcio di rigore. Rivedendo le immagini non l’avrei mai fischiato…

Un giudizio netto quello dell’arbitro genovese. Un errore a favore della Juventus che lunedì prossimo arriverà al Luigi Ferraris per affrontare la nostra Sampdoria…”.

Un errore a sfavore, l’altro a favore. Errori che i tifosi della Sampdoria hanno paura che si possano ripetere anche lunedì, quando si giocherà a Genova, si giocherà per i tre punti. Un errore arbitrale potrebbe fare la differenza…