CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI PRIMA GIORNATA SERIE A 2022 – 2023

Torna il consueto appuntamento con la classifica senza errori arbitrali di napolipiu.com. La prima giornata di serie A 2022/23, ci regala immediatamente due perle: una della coppia Marinelli-Mazzoleni, e l’altra di Rapuano.

PRIMA GIORNATA

Riparte alla grande il campionato e sono già 3 su 10 le gare condizionate dagli errori arbitrali. Sulla falsariga della precedente annata, con l’ennesimo tricolore sottratto al Napoli, è ripartita alla grande la nuova stagione arbitrale.

Nel segno del VAR succede di tutto a Milano, Torino e Genova. Nella giornata dei rigori farlocchi manca un rigore vero all’Inter.

Milan – Udinese 4 – 2, Marinelli (Mazzoleni).

Marinelli e, il solito, Mazzoleni fermano una buona Udinese. Altro che rigore – live, ha ragioni da vendere il D.S. Pierpaolo Marino, ex arbitro, sul contatto Soppy su Calabria trasformato in calcio di rigore dal duo Marinelli – Mazzoleni.

Sampdoria – Atalanta 0 – 2, Dionisi (Pairetto).

Male consigliato da Pairetto è davvero incredibile il gol regolare che Dionisi annulla ai liguri sul punteggio di 0 a 0. La rete di Caputo è invalidata per un precedente fallo non fatto da Leris su Maehle, ma immaginato da Pairetto al VAR.

Juventus – Sassuolo 3 – 0, Rapuano (Guida).

Strabiliante, nell’ancora più strabiliante telecronaca Dzan, il rigore assegnato alla Juventus che di fatto chiude la gara di Torino dopo il fortunoso gol di Di Maria.

Tralasciando l’operato di Rapuano, 15 presenze in A (ma chi arbitra in Serie A dovrebbe già conoscere certe dinamiche di gioco) è davvero incredibile quanto sfuggito all’esperto Guida, 177 presenze in A, in sala VAR attorniato da una miriade di monitor e assistito da Muto.

Nel contatto Vlahovic – Ferrari, già a velocità normale, il fallo è tutto del giocatore bianconero ma soprattutto appare strana la conferma dalla sala Var senza che Guida e Muto si chiedano almeno cosa ci facesse il pantaloncino di Ferrari nella mano chiusa dell’avversario.

Se fosse poi da rigore, e non lo è, il presunto contatto Muldur – Alex Sandro, l’errore arbitrale diventa doppio.

Lecce – Inter 1 – 2, Prontera (Banti).

Vince comunque l’Inter nel finale di partita ma resta clamoroso il calcio di rigore negato ai milanesi sul punteggio di 1 a 1. La trattenuta di Brin ai danni di Dzeko riesce a sfuggire a Prontera ma soprattutto a Banti al VAR.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI SERIE A 2022 – 2023 PRIMA GIORNATA



CLASSIFICA REALE CLASSIFICA SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Atalanta 3 Fiorentina 3 Fiorentina 3 Inter 3 Inter 3 Lazio 3 Juventus 3 Napoli 3 Lazio 3 Roma 3 Milan 3 Spezia 3 Napoli 3 Torino 3 Roma 3 Atalanta 1 -2 Spezia 3 Juventus 1 -2 Torino 3 Milan 1 -2 Bologna 0 Sampdoria 1 +1 Cremonese 0 Sassuolo 1 +1 Empoli 0 Udinese 1 +1 Lecce 0 Bologna 0 Monza 0 Cremonese 0 Salernitana 0 Empoli 0 Sampdoria 0 Lecce 0 Spezia 0 Monza 0 Udinese 0 Salernitana 0 Verona 0 Verona 0

