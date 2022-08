Pastore: “Ora basta i napoletani sono stanchi di questo razzismo. Solo qui da noi succede che…”

Rosario Pastore, decano dei giornalisti napoletano ha commentato la multa inflitta al Verona dal giudice sportivo per i cori razzisti verso Osimhen e i tifosi del Napoli:

Ma basta! Una volta per tutte, basta! Il Verona ha avuto una multa di 12mila euro (avete letto bene, 12mila, una miseria) perché la parte più becera della sua tifoseria ha intonato cori insultanti di matrice territoriale.

Basta, con questa ipocrita definizione di razzismo.

Quello che è stato fatto a Verona e quello che è stato fatto a Salerno in occasione di Salernitana-Roma, infine anche quello che viene fatto normalmente in quasi tutti gli stadi d’Italia, sono semplicemente esibizioni del più schifoso razzismo.

Solo qui da noi questi delinquenti affollano gli impianti sportivi non per incitare la propria squadra ma per offendere sanguinosamente un popolo che, grazie alla sua splendida storia, potrebbe dare lezioni di civiltà a chiunque.

Basta con telecronisti ed opinionisti che fingono di non vedere e non sentire; basta con i direttori di gara che, di fronte a queste degenerazioni, non fermano le partite”.

BASTA AL RAZZISMO CONTRO NAPOLI

“Chi segue il campionato più bello del mondo, la Premier inglese, sa che frequentemente sui teleschermi appare una scritta che dice: no room to racism, nessuno spazio al razzismo.

Quella gente della Federcalcio, quella gente che chiude occhi ed orecchie davanti a questi vomitevoli episodi, dovrebbe essere spedita in massa in Gran Bretagna per imparare come si vive.

E aggiungo: non parlo di “Repubblica” e “Corriere della Sera” (le altre testate non vale neanche la pena di citarle) che, con le loro pagine regionali hanno, nei confronti delle sedi centrali, lo stesso peso del due di coppe con briscola a denari.

Parlo dei quotidiani di Napoli: che cavolo aspettano a scendere in campo? Non con articoli, magari scritti benissimo ma che lasciano il tempo che trovano, bensì con campagne stampa importanti e davvero incazzate.

Una campagna stampa che si faccia sentire a tutti i livelli, approfittando anche di questo periodo elettorale. I napoletani sono stufi di essere insultati settimanalmente da gentaglia che non è all’altezza di allacciargli le scarpe.

Basta, davvero basta! Facciamoci finalmente rispettare”, ha concluso Rosario Pastore.