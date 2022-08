Discriminazione territoriale contro Napoli: Verona bastonato dal Giudice Sportivo

DISCRIMINAZIONE TERRITORIALE NAPOLI. Mano pesante del Giudice Sportivo contro il Verona. Questa la sentenza per i fatti che sono avvenuti ieri al “Bentegodi”: una cifra complessiva di 15mila euro di ammenda per i cori di discriminazione territoriale e per gli oggetti lanciati in campo.

SENTENZA DEL GIUDICE SPORTIVO

– Ammenda di 12mila euro all’Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

– Ammenda di 3mila euro all’Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco, alcuni oggetti.

Nello stesso comunicato viene riportata un’ammenda di 3mila euro all’inter “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco due bottigliette d’acqua.

Infine ammenda da 3mila euro anche per il Lecce, per avere i suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di gioco una bottiglia d’acqua.