Napoli, vittoria contro i razzisti di Verona, ache il Times ne parla

La vittoria del Napoli contro il Verona per 2-5 non è solo calcistica ma anche di principio e di etica. Perché Verona-Napoli è stata segnata ancora una volta da quella che qualcuno ha avuto il coraggio di definire goliardia, ma che in italiano si chiama razzismo e discriminazione. Si, perché i commenti della live del Verona mostrano la faccia di quei veronesi che chiedono la morte di un popolo intero, mentre nello stadio si inneggia al Vesuvio che dovrebbe avere il compito di lavare con il fuoco il popolo napoletano. Come sempre normale amministrazione, visto che questo tipo di cori li intonano anche i tifosi della Roma quando giocano con la Salernitana.

Osimhen ammutolisce i razzisti a Verona

Chissà se a Verona stanno ancora a leccarsi le ferite ed asciugarsi le lacrime, come mimato da Victor Osimhen dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-2. Una provocazione quella del nigeriano, per rispondere a qualche coro razzista che già si era fatto sentire. Provocazione a cui il civilissimo pubblico di Verona, magari non tutto ma in buona parte, ha risposto con altri ululati razzisti. È sotto stress che si capisce la natura delle persone ed in questo caso il razzismo ha preso il sopravvento: Osimhen segna ed i razzisti feriti nell’orgoglio reagiscono.

E pensare che questi stessi razzisti di Verona presenti al Bentegodi hanno pure sperato in un colpaccio, magari un punto strappato al Napoli ed i napoletani, a cui puntualmente si augura la morte. Ed invece a fine partite hanno dovuto asciugare altre lacrime, perché il Napoli ha affossato il Verona per 2-5 sotto i gol di Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano. Con questo punteggio e questa vittoria il Napoli ha dato un colpo ai razzisti, zittendoli con armi lecite, quelle del campo e non cori beceri.

Times: razzismo in Verona-Napoli

Gli episodi di Verona, dove qualche mese fa si chiedeva alla Russia di bombardare Napoli, hanno fatto molto clamore, tanto che pure il prestigiosissimo Time ne ha parlato. Ecco quanto viene scritto: “Il Napoli ha vinto 5-2 in casa del Verona, ma il risultato è stato rovinato da Victor Osimhen, bersaglio di abusi razzisti dagli spalti. Un giornalista dell’AFP (l’Agence France-Presse, una delle migliori agenzie di stampa al mondo) inviato alla partita ha ascoltato una sezione del tifo domestico che intonava versi di scimmia a Osimhen, l’ultimo episodio di cori razzisti a Verona, dove hanno una lunga storia di simpatie di estrema destra tra il loro tifo più duro. Il Napoli ha avuto un’estate difficile dopo aver perso Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens – scrive ancora il Times – Al Bentegodi, invece, la squadra di Luciano Spalletti si è vista al top della forma, con i gol di Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka e Matteo Politano che hanno assicurato un inizio perfetto“.

https://twitter.com/NapoliCM/status/1559229703290060800