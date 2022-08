Sky – Raspadori al Napoli, si può chiudere in qualsiasi momento

Giacomo Raspadori è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, secondo Sky la trattativa è in chiusura. È un momento davvero cruciale per il calciomercato del Napoli, con Cristiano Giuntoli che ha praticamente trovato l’accordo per portare in azzurro Tanguy Ndombele. Dall’Inghilterra confermato quanto detto da Sky nella serata di ieri, ovvero che l’affare è praticamente chiuso.

Raspadori-Napoli: le novità di oggi

Ma il Napoli accelera anche sul altri fronti di mercato. Bisogna cedere Fabian Ruiz, così come va trovata una sistemazione per Meret, anche se per liberare il portiere italiano bisognerà prima blindare l’accordo per Navas del Psg. Ma un’altra trattativa caldissima è quella tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Secondo Sky l’affare si può chiudere in qualsiasi momento perché oramai la distanza tra i quei club è minima. Si parla di uno o due milioni di euro tra parte fissa e bonus, che in una trattativa da 35 milioni di euro sono qualcosa di veramente irrisorio. Il giocatore è stato tenuto fuori da Dionisi nel primo tempo della sfida con la Juve ed è entrato solo nel secondo tempo. Raspadori spinge per vestire la maglia del Napoli ed i suoi agenti hanno fatto già sapere che rinnoveranno il contratto con i neroverdi.