In Inghilterra sicuri: “Ndombele è un nuovo giocatore del Napoli”, ecco quando arriva

Calciomercato Napoli: fatta per Tanguy Ndombele, il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto.

Secondo le ultime novità del Daily Mail oramai è fatta e Ndombele è un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista è stato messo fuori rosa da Antonio Conte e stava cercando un altro club per non perdere la possibilità di partecipare al Mondiale di Qatar 2022. Il club di Aurelio De Laurentiis ha avviato la trattativa a fari spenti continuando a trattare il giocatore in queste settimane, per trovare l’accordo sia con il Tottenham che con Ndombele.

Ora siamo ai metri finali, i dettagli che secondo Sky stanno per andare in ordine. Alla fine Ndombele sarà un nuovo giocatore del Napoli: con il Tottenham c’è un’intesa per un prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 26 milioni di sterline. Paratici e Giuntoli hanno chiuso l’accordo, aiutati anche dalla loro amicizia trentennale. Il Napoli ha trovato anche l’accordo economico con il giocatore, nel caso fosse riscattato. Insomma tutti i tasselli vanno al loro posto, ma prima dell’ufficialità bisogna fare ancora un altro passo importante. Ndombele si trasferirà in maglia azzurra quando Fabian Ruiz diventerà un giocatore del Psg.

Oramai sembra una prospettiva inevitabile, visto quanto accaduto negli ultimi giorni. Fabian è stato pizzicato in discoteca, sigaretta alla mano, dopo che era stato escluso dalla lista dei convocati per Verona-Napoli, ufficialmente per un problema fisico che aveva richiesto una seduta d’allenamento personalizzata. Poi nella serata di ieri, dopo la schiacciante vittoria del Napoli con il Verona, sono arrivate le durissime parole di Spalletti su Fabian Ruiz. Oramai con club francese si tratta da settimane, con un accordo di massima a 25 milioni di euro per la cessione dello spagnolo. Il Napoli è pronto a lasciar partire Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza nel 2023 e non ha intenzione di rinnovarlo.