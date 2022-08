Lobotka fenomenale: percentuale passaggi riusciti impressionante, ma c’è un allarme

Stanislav Lobotka è stato il migliore in campo di Verona-Napoli secondo Napolipiu. Il giocatore slovacco ha preso in mano la squadra, dettando i tempi, le giocate, contrastando in difesa, facendosi trovare pronto in fase avanzata. Il fatto che Lobotka abbia segnato un gol al Verona è ‘quasi’ un dettaglio, anche se non da sottovalutare. Perché lo slovacco già dal finale della scorsa stagione sembra aver preso le misure con la porta e se lui aggiunge qualche gol al potenziale offensivo del Napoli, allora si possono dormire sonni più tranquilli.

Ma quello che impressione di Lobotka è la percentuale di passaggi riusciti in Verona-Napoli: lo slovacco ha completato 50 dei 51 passaggi tentati raggiungendo il 98% di realizzazione.

Spalletti lo ha paragonato ad Iniesta, per far comprendere l’importanza che il giocatore ha per la squadra azzurra. Ed è proprio qui che scatta l’allarme. Il Napoli ha un sostituto di Lobotka in rosa? La risposta è negativa, perché Demme non è lo stesso tipo di giocatore ed avere un altro giocatore con le qualità tecniche e mentali dello slovacco sembra veramente difficile. Basti pensare che l’Inter nella scorsa stagione si è trovata sempre male quando ha dovuto fare a meno di Brozovic e quest’anno ha preso Asllani.

Un altro Lobotka con quelle percentuali di passaggio riuscite non c’è in rosa. In passato qualche responsabilità in impostazione senza lo slovacco veniva affidata a Fabian Ruiz, ma anche lo spagnolo sta per andare via in direzione PSG. Quindi senza Lobotka il Napoli dovrà trovare un’altra soluzione per le sue geometrie.