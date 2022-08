Tifosi Verona, insulti contro i napoletani: “Terroni al rogo” e sbagliano pure l’italiano – Foto

Verona-Napoli è la prima sfida di Serie A per entrambe le formazioni, ancora insulti contro i napoletani. In questa prima giornata abbiamo già assistito agli insulti dei tifosi della Roma all’Arechi. Non sono mancati nemmeno quelli del Verona, con i tifosi che hanno commentato la diretta della partita sui canali social del Verona con i tifosi scaligeri che hanno insultato i napoletani. “Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il meridione” scimmiottando il coro del Napoli. Ma c’è anche uno sgrammaticato: “Grandi teroni al rogo”, accompagnato da “Dai butei uccidiamoli sti terroni”.

Come sempre i tifosi del Verona si sono distinti per loro incredibile ignoranza e deficienza. Come dimenticare lo striscione della scorsa stagione, quando chiesero di bombardare la città di Napoli.

La diretta Instagram dell' @HellasVeronaFC pre-gara regala paradigmi di grande civiltà scaligera. Allucinante. Spero che vengano presi provvedimenti in un clima di razzismo sempre più violento nel nostro paese pic.twitter.com/nvy68E9YRY — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) August 15, 2022