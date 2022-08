Verona-Napoli: formazioni ufficiali, Meret in porta

Verona-Napoli: le formazioni ufficiali, Spalletti punta si Kim dal primo minuto, con Meret in porta. Esordio anche per Kvaratskhelia.

Qui Napoli: con un mercato ancora da concludere Spalletti deve fare di necessità virtù. In questo momento non può ancora contare su un portiere diverso da Meret. Inoltre il neo acquisto Giovanni Simeone non è stato inserito nella lista dei convocati e quindi in panchina Spalletti non ha un’altra punta centrale, dato che il giovane Ambrosino è fermo per infortunio. Il tecnico punta su Kim titolare in difesa al fianco di Rrahmani, mentre sulla fascia sinistra c’è ancora Mario Rui e non Olivera pronto a subentrare. In mediana senza Fabian Ruiz, pizzicato in discoteca con sigaretta in bocca, si punta su Lobotka, Anguissa e Zielinski. In attacco è atteso Kvaratskhelia alla prima ufficiale in Serie A, con Osimhen e Lozano.

Qui Verona: Cioffi risolve il dubbio Barak e lo manda in panchina, distratto da voci di mercato. In attacco confermata la coppia Henry e Lasagna con il sostegno di Ilic e Lazovic che dovranno dare una mano in attacco. Il tecnico degli scaligeri è già un osservato speciale della dirigenza, che addirittura sta pensando anche ad un possibile esonero e quindi non può permettersi passi falsi, nemmeno contro il Napoli.

Formazione ufficiale Verona (3-5-2): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Henry. Allenatore: Cioffi.

Formazione ufficiale Napoli: (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Verona-Napoli: dove vederla in tv

La partita dello stadio Bentegodi tra Verona e Napoli si gioca alle 18.30 e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile anche con l’app della piattaforma, attraverso pc, smartphone e console. Ma potrà essere vista anche da coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con Tim Vision.

